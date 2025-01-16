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Сегодня, 06:05

Постекоглу — о поражении от «Арсенала»: «Тоттенхэм» был далек от того уровня, на котором нужно было быть сегодня»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:2).

«Да, мы могли победить, но это не имеет значения, поскольку мы были далеки от того уровня, на котором нам нужно было быть сегодня. То насколько пассивен был «Тоттенхэм» в первом тайме такой важной игры — неприемлемо. И мы заплатили за это цену. Вторая половина была немного лучше, но далеко не на том уровне, который был нужен», — цитирует Постекоглу BBC Sport.

«Тоттенхэм» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Арсенал» идет 2-м с 43 баллами.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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