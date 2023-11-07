Постекоглу — о поражении от «Челси»: «Я разочарован результатом, но горжусь игроками»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Челси» (1:4).

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку все просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками — они отдали все силы. Несколько раз мы едва не сравняли счет, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

На 33-й минуте хозяева остались вдевятером после удаления Кристиана Ромеро, на 55-й минуте красную карточку получил еще один защитник «шпор» Дестини Удогие.

После этого матча «Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.