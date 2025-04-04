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4 апреля, 10:36

Постекоглу — о поражении от «Челси»: «Матч вышел напряженным»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в 30-м туре АПЛ.

«Сложная игра. Другого и не приходилось ждать, матч вышел напряженным. Нам пришлось упорно бороться, чтобы оставаться в игре, и я думаю, что мы хорошо справились с этим. Мы пропустили очень неудачный гол, который сильно разочаровал всех нас. Он стоил нам очень дорого. Считаю, что мы блестяще отреагировали на пропущенный, забили сами, после чего у нас было несколько возможностей что-то изменить, но в итоге мы потерпели неудачу», — цитирует Постекоглу пресс-служба «шпор».

После 30 матчей «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 очками, а «Челси» располагается на 4-й строчке с 52 очками.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Анге Постекоглу
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