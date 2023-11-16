Постекоглу: «Вполне вероятно, что Мэддисон больше не сыграет в этом году»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника команды Джеймса Мэддисона. «Не самая хорошая новость по Мэддисону. У него травмирован голеностоп. Вполне вероятно, что он больше не сыграет в этом году», — приводит слова Постекоглу The Athletic. Ранее сообщалось, что Мэддисон из-за травмы не сыграет за сборную Англии в ближайших матчах квалификации к Евро-2024. 26-летний полузащитник «шпор» провел 11 игр в АПЛ-2023/24, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.