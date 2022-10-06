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Сегодня, 10:08

Поттер похвалил Риса Джеймса за результативную игру в матче «Челси» с «Миланом»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал игру защитника команды Риса Джеймса в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:1). Он отметился голом и результативной передачей.

«Рис — невероятный игрок. Он очень молод и продолжает прогрессировать. С годами он будет становиться все лучше и лучше. Моя задача — помочь ему раскрыть свой потенциал», — заявил Поттер на пресс-конференции после игры.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

ФК Милан
ФК Челси
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