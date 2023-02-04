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Поттер: «Новичкам «Челси» необходимо сыграться, нам нужно время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«С самого начала была хорошая атмосфера. Игроки усердно играли друг за друга против организованной команды. Соперники вместе играют продолжительное время, а мы в другой ситуации — вернулись игроки после травм и появились новички. Нам нужно время, чтобы сыграться. Чувствуем, что у нас очень сильная группа игроков. Для нас важно совершенствоваться. Новые игроки адаптируются к новой стране и новой лиге. Это непросто. Когда за игроков платят большие деньги, всегда будут задаваться вопросы, такова природа бизнеса», — цитирует BBC Поттера.

«Фулхэм» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка, а «Челси» располагается на 9-й строчке с 30 очками.

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
Грэм Поттер
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