Поттер: «Очень приятно выиграть 3 матча подряд. С «Лестером» заслужили победу»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1).

«Позади хорошая неделя для нас. Три победы — над «Лидсом», «Дортмундом» и сегодняшняя — много говорят о развитии команды. С «Лестером» была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу. Три победы за неделю на таком уровне — очень приятно. Теперь нам нужно победить в следующие выходные, а затем уйти на перерыв сборных. Мы постараемся взять три очка против «Эвертона», — сказал Поттер в интервью Sky Sports.

«Аристократы» сыграют против «Эвертона» в матче 28-го тура АПЛ 18 марта, начало встречи — 20.30 мск.

«Челси» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 26 матчей.