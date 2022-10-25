Поттер стал первым английским тренером за 116 лет, которому удалось обойтись без поражений в первых 9 матчах с «Челси»

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«Челси» обыграл «Зальцбург» (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Главный тренер «синих» Грэм Поттер продлил свою серию без поражений с момента назначения в клуб до 9 игр подряд. Он стал вторым специалистом в истории «Челси», которому покорилось это достижение. Первым был Уильям Льюис в сезоне-1906/07.
Также благодаря победе над «Зальцбургом» лондонцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
47-летний Поттер возглавляет «Челси» с 8 сентября 2022 года. Следующий матч команда проведет 29 октября против «Брайтона», который Поттер тренировал до прихода в лондонский клуб.
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