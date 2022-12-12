Поттер: «В «Челси» убеждены, что Хатчинсон станет важным игроком в будущем»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал выступление полузащитника Омари Хатчинсона за клуб.

«Омари Хатчинсон действительно хорош. Он был действительно хорош, опасен, все время задает вопросы. «Челси» убежден, что он станет важным игроком в будущем», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 19-летний ямаец провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.