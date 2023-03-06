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Сегодня, 08:16

Поттер встал на защиту нападающего «Челси» Хаверца

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер встал на защиту нападающего своей команды Кая Хаверца на фоне критики со стороны болельщиков клуба.

«Слишком просто выделить отдельных людей и обвинить их в неудачах команды, например Кая Хаверца. Я ему доверяю. Считаю, что нам нужно лучше атаковать как команда. Это моя ответственность», — приводит слова Поттера Sky Sports.

В текущем сезоне 23-летний немец сыграл за «Челси» в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Аристократы» располагаются 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка за 25 матчей.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
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