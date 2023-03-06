Поттер встал на защиту нападающего «Челси» Хаверца

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер встал на защиту нападающего своей команды Кая Хаверца на фоне критики со стороны болельщиков клуба.

«Слишком просто выделить отдельных людей и обвинить их в неудачах команды, например Кая Хаверца. Я ему доверяю. Считаю, что нам нужно лучше атаковать как команда. Это моя ответственность», — приводит слова Поттера Sky Sports.

В текущем сезоне 23-летний немец сыграл за «Челси» в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Аристократы» располагаются 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка за 25 матчей.