Поттер встал на защиту нападающего «Челси» Хаверца

Сегодня, 08:16
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер встал на защиту нападающего своей команды Кая Хаверца на фоне критики со стороны болельщиков клуба.
«Слишком просто выделить отдельных людей и обвинить их в неудачах команды, например Кая Хаверца. Я ему доверяю. Считаю, что нам нужно лучше атаковать как команда. Это моя ответственность», — приводит слова Поттера Sky Sports.
В текущем сезоне 23-летний немец сыграл за «Челси» в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
«Аристократы» располагаются 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка за 25 матчей.