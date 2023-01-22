Главный тренер «Челси» Поттер: «Нам нужно продолжать работать. Я увидел прогресс»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о низкой результативности своей команды в текущем сезоне.
«Нам нужно продолжать работать. Чем стабильнее мы становимся, чем больше игроков восстанавливаются после травм, тем больше у нас возникает понимания внутри команды. Конечно, нам нужно создавать больше моментов. Это важный процесс и в прошедшем матче я увидел прогресс», — приводит слова Поттера Talksport.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования