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Сегодня, 19:56

Поттер заявил, что чувствует большую поддержку со стороны руководства «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что чувствует поддержку со стороны руководства английского клуба и рассказал о встрече с одним из совладельцев команды Бехдадом Эгбали.

«Сейчас я еще более уверен в себе, еще больше чувствую поддержку, чем три месяца назад, когда я пришел в клуб. Это о чем-то говорит. Это заслуга руководства, их поддержки и того, как они общались со мной — это было потрясающе. Когда я был в Калифорнии, я встретился с Бехдадом, и мы отлично поговорили. Прекрасная поддержка. Я с нетерпением жду предстоящих недель, месяцев и лет. Мы понимаем, где находимся в данный момент, и понимаем, какие трудности нас ждут впереди. Будет трудно сократить отставание, но мы сосредоточены на наших выступлениях, на том, как мы играем. Вот где мы находимся. Если вы не контролируете это, если вы не добиваетесь большего, тогда вы можете сколько угодно говорить об отставании или о том, что делают другие. Это не имеет значения. Мы знаем, что мы можем использовать опыт, который у нас есть. Мы можем взять все то, чему научились, все те сложные периоды, которые у нас были, и использовать их, чтобы сказать: «Хорошо, как мы можем двигаться вперед, как мы можем играть лучше?». Вот в чем наша цель», — приводит слова Поттера The Guardian.

После 17 туров «Челси» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.

26 декабря «Челси» встретится с «Борнмутом». Начало — в 20:30 по мск.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/dec/25/graham-potter-more-confident-of-changing-chelseas-fortunes-after-talks
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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