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Сегодня, 14:55

Председатель «Манчестер Сити» Аль Мубарак: «Решение о будущем Гвардиолы мы примем вместе»

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист намерен уйти из клуба по окончании следующего сезона. Его соглашение с горожанами рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Пеп всегда был полностью предан этому клубу, полностью привержен каждому контракту, который он подписывал с нами. Решение о его будущем мы примем вместе, как делали и прежде. Не сомневаюсь, что найдем правильное решение, которое устроит и его, и нас», — приводит слова Аль Мубарака Daily Mail.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В минувшем сезоне команда под его руководством финишировала на первом месте в чемпионате Англии. До прихода в «Манчестер Сити» испанский специалист работал с «Баварией» и «Барселоной».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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