Премьер Британии заявил, что не будет отказываться от футбольного регулятора из-за УЕФА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал информацию, что УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за планов страны по созданию независимого регулятора в сфере футбола.

«Я не думаю, что есть какая-то проблема с правилами [УЕФА], потому что речь идет о по-настоящему независимом регуляторе, — цитирует Стармер The Times. — Мы разговариваем с УЕФА, и я уверен, что мы найдем решение».

Правительство Великобритании хочет создать специальный наблюдательный орган для защиты футбольных клубов и укрепления их финансовой устойчивости. При этом правила УЕФА запрещают вмешательство властей в дела футбольных федераций.