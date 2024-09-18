Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:54

Премьер Британии заявил, что не будет отказываться от футбольного регулятора из-за УЕФА

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал информацию, что УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за планов страны по созданию независимого регулятора в сфере футбола.

«Я не думаю, что есть какая-то проблема с правилами [УЕФА], потому что речь идет о по-настоящему независимом регуляторе, — цитирует Стармер The Times. — Мы разговариваем с УЕФА, и я уверен, что мы найдем решение».

Правительство Великобритании хочет создать специальный наблюдательный орган для защиты футбольных клубов и укрепления их финансовой устойчивости. При этом правила УЕФА запрещают вмешательство властей в дела футбольных федераций.

Харри Кейн. Это не шутки: Англию могут отстранить от домашнего Евро-2028! Все из-за британского правительства

Футбол
Сборная Англии по футболу
УЕФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане безрассудным шагом
СМИ рассказали об одобрении операции с пейджерами на встрече Нетаньяху с кабмином
Сегодня
Вчера
Неделя