Английская лига обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. Клубу грозит снятие очков

Английская премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фейр-плей, сообщает Sky Sport.

Расследование длилось более четырех лет. АПЛ обвиняет «Ман Сити» более чем в 100 нарушениях. По данным лиги, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, «Ман Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

В современной истории «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии шесть раз (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками в 21 матче и отстает от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.