0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:09

Английская лига обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. Клубу грозит снятие очков

Виталий Косик
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Английская премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фейр-плей, сообщает Sky Sport.

Расследование длилось более четырех лет. АПЛ обвиняет «Ман Сити» более чем в 100 нарушениях. По данным лиги, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, «Ман Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

В современной истории «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии шесть раз (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками в 21 матче и отстает от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.

Футбол
ФК Манчестер Сити
9
16
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: Лига чемпионов: 1/8 финала — пары и расписание матчей
Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»
Поттер объяснил исключение Обамеянга из заявки «Челси» на Лигу чемпионов
Нойер — об увольнении Тапаловича: «Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце»
Нагельсманн о травме Мбаппе: «Я не думаю, что он выбыл, медицинское заключение расплывчато»
«Милан» не включил Меньяна и Ибрагимовича в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
Президент «Баварии» — о травме Мбаппе: «Если он не сыграет, то «ПСЖ» будет немного слабее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» продолжает вести переговоры с Маунтом о продлении контракта

Пирс Морган прокомментировал обвинение «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях