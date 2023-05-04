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Сегодня, 16:25

Тебас: «Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ»

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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о сравнениях чемпионатов Испании и Англии.

«Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ. Лучшие игроки остались в Испании. А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он [Месси] вернется, то будет получать меньше, чем в «ПСЖ», — приводит слова Тебаса Marca.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

?35-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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