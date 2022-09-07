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7 сентября, 22:40

Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать Роналду

Алексей Еремин

Причиной увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать отказ немецкого специалиста подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тодд Боэли хотел осуществить трансфер 37-летнего португальца в лондонский клуб. Немецкий специалист был против перехода и отказался объяснять причины своего решения.

49-летний Тухель возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с лондонским клубом специалист выиграл Лигу чемпионов сезона-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Синие» после 6 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в гостях в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов (0:1).

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/09/07/revealed-why-chelseas-new-owners-decided-thomas-tuchel-had-go/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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