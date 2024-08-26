Принц Уильям отреагировал на смерть Эрикссона: «Он настоящий джентльмен»

Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии (ФА), отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной Англии Свен-Йорана Эрикссона.

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Грустно слышать о кончине Свен-Йорана Эрикссона. Я встречался с ним несколько раз, когда он был тренером сборной Англии, и всегда поражался его харизме и страсти к футболу. Мои мысли с его семьей и друзьями. Он настоящий джентльмен игры», — написал принц Уильям в своих соцсетях.

Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. Сборную Англии швед возглавлял с 2001 по 2006 год.