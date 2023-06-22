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Сегодня, 13:21

«ПСЖ» интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Бернарду Силвой

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Todofichajes.

По сведениям издания, парижский клуб является фаворитом в гонке за подписание игрока. Футболистом также интересуется «Барселона».

Ранее сообщалось, что руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси.

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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