«ПСЖ» интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Бернарду Силвой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Todofichajes.

По сведениям издания, парижский клуб является фаворитом в гонке за подписание игрока. Футболистом также интересуется «Барселона».

Ранее сообщалось, что руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси.

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.