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Сегодня, 16:11

«ПСЖ» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации издания, руководство французской команды продолжает рассматривать варианты с усилением атаки. Парижане планируют сделать крупное предложение по Кейну летом.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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