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Сегодня, 17:20

«ПСЖ» может купить Кейна этим летом

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если он решит покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По данным источника, парижане внимательно следят за ситуацией игрока и его контрактом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично хотел бы видеть англичанина в клубе.

Им также интересуется «МЮ» и «Бавария».

Контракт нападающего со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/24. 29-летний футболист играет в «Тоттенхэме» с января 2011 года. В нынешнем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 30 матчах, забил 23 гола и сделал 2 результативные передачи.

Гарри Кейн
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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