«ПСЖ» может купить Кейна этим летом

Сегодня, 17:20
«ПСЖ» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если он решит покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает 90min.
По данным источника, парижане внимательно следят за ситуацией игрока и его контрактом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично хотел бы видеть англичанина в клубе.
Им также интересуется «МЮ» и «Бавария».
Контракт нападающего со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/24. 29-летний футболист играет в «Тоттенхэме» с января 2011 года. В нынешнем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 30 матчах, забил 23 гола и сделал 2 результативные передачи.