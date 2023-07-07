«ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро

«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщает, что в последние часы парижский клуб получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере 24-летнего футболиста на сумму 200 миллионов евро.

По данным источника, английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».

6 июля сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год.

7 июля, после презентации нового главного тренера Луиса Энрике, президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выдвинул Мбаппе ультиматум: если он хочет остаться в следующем сезоне, должен продлить контракт. В противном случае его выставят на трансфер.

Вместе с парижанами форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.