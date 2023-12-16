«ПСЖ» рассматривает возможность трансфера Каземиро

«ПСЖ» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает Le10Sport.

По информации источника, Каземиро рассматривает возможность этого трансфера. Отмечается, что бразилец может согласиться на переход из-за невыхода «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов и более высокой зарплатой во французском клубе.

31-летний Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 12 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.