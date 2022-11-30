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Сегодня, 14:47

Пулишич хочет покинуть «Челси», чтобы перезагрузить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич планирует покинуть «Челси», чтобы перезагрузить карьеру, сообщает The Athletic.

По информации источника, Пулишич не будет продлевать контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2025 года и хочет уйти в другую команду. Отмечается, что у американца нет проблем с клубом или болельщиками и ему все нравится в Лондоне. Его желание сменить клуб связанно с ощущением, что его развитие карьеры остановилось.

Сообщается, что у «Челси» будет два трансферных окна, чтобы решить вопрос о будущем Пулишича. Чтобы отбить значительную часть от суммы трансфера хавбека из «Боруссии», лондонцам придется продать его либо зимой, либо летом 2023 года. Английский клуб просит за полузащитника 35 миллионов фунтов.

24-летний американец присоединился к «Челси» в январе 2019 года и провел за английский клуб 133 матча, забил 26 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Источник: https://theathletic.com/3948681/2022/11/29/where-will-pulisic-go-when-he-leaves-chelsea/?source=user_shared_article
Кристиан Пулишич
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ФК Челси
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0
0
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Германия
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1
2
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Испания
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F 23.11 22:00
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Канада
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G 24.11 13:00
Швейцария
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3
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Бразилия
Сербия
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2
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Уэльс
Иран
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0
2
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Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
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Тунис
Австралия
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0
1
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Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
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0
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Марокко
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0
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F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
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4
1
E 27.11 22:00
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1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
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1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
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A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
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0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.70 X 5.00 П2 1.41
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.50 X 4.60 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 9.00 X 4.50 П2 1.44
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
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-
-
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Корея
Португалия
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
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