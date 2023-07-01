Пулишич хочет продолжить карьеру в «Милане»

Вингер сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, американец намерен перейти в миланский коллектив, чтобы получать больше игровой практики. «Синие» намерены выручить с продажи игрока не менее 20 миллионов евро.

24-летний футболист выступает за «Челси» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.