Пулишич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Sportsmole.

По информации издания, манкунианцы являются главными претендентами на игрока сборной США. В настоящее время клуб испытывают нехватку в атакующей линии из-за недавнего ухода португальского нападающего Криштиану Роналду после скандального интервью.

Действующее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.