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Сегодня, 18:19

Пулишич рассказал об атмосфере в «Челси»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, чего ждет от оставшейся части сезона АПЛ. По ходу текущего сезона клуб уволили с поста главного тренера Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

«Среди футболистов есть некоторые разговоры, но нам нужно объединиться. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», — цитирует Пулишича Football London.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Челси» летом 2023 года. На данный момент лондонцы идут на 11-м месте в турнирной таблице.

Кристиан Пулишич
ФК Челси
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