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24 ноября, 15:24

Рабьо может продолжить карьеру в «Арсенале», «Челси» или «Тоттенхэме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ, сообщает Calciomercato.

В услугах хавбека заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Условия нового соглашения пока что не обсуждались, и уже с января игрок может вести переговоры с другими клубами.

«Арсенал» и «Челси» готовы предложить полузащитнику более выгодные условия, чем предложил «Ювентус». «Тоттенхэм» также проявляет интерес к футболисту, так как спортивный директор Фабио Паратичи является давним поклонником игры Рабьо.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 19 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Французский полузащитник был вызван в национальную сборную на чемпионат мира-2022 в Катаре. Игрок принял участие в первом матче группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1), забил гол и отдал 1 результативную передачу. Следующий матч французы проведут 26 ноября против датчан (19.00 мск).

Адриен Рабьо
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
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