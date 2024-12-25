Радченко — о результатах «Манчестер Сити»: «Гвардиола найдет выход однозначно»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о неудачах «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Все бывает. Тренер тот же, подготовка, скорее всего, такая же, но что-то не получается. Гвардиола найдет выход однозначно, и возможности у «Манчестера Сити» огромные и неограниченные», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

«Манчестер Сити» не сумел одержать победу в трех матчах АПЛ кряду (2 поражения и 1 ничья). После 17 туров подопечные Гвардиолы занимают 7-е место в турнирной таблице с 27 очками.