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Сегодня, 21:25

Радченко — о результатах «Манчестер Сити»: «Гвардиола найдет выход однозначно»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о неудачах «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Все бывает. Тренер тот же, подготовка, скорее всего, такая же, но что-то не получается. Гвардиола найдет выход однозначно, и возможности у «Манчестера Сити» огромные и неограниченные», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

«Манчестер Сити» не сумел одержать победу в трех матчах АПЛ кряду (2 поражения и 1 ничья). После 17 туров подопечные Гвардиолы занимают 7-е место в турнирной таблице с 27 очками.

Источник: Vprognoze.ru
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Дмитрий Радченко
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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