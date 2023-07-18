Радридзани продал контрольный пакет акций «Лидса» и ушел с поста председателя совета директоров

«Лидс» сообщил о том, что итальянский бизнесмен Андреа Радридзани продал свой контрольный пакет акций клуба и покинул пост председателя совета директоров.

Радридзани владел пакетом акций с января 2017 года. В мае он увеличил свою долю до 100 процентов.

24 мая 2018 года он продал часть акций компании 49ers Enterprises. В июне 2023 года функционер продал контрольный пакет акций 49ers Enterprises за 170 миллионов фунтов. Сделку одобрили вчера, 17 июля.

По итогам минувшего сезона «Лидс» занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.