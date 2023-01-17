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Сегодня, 00:21

Рафаэль Бенитес хочет продолжить карьеру и возглавить клуб АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Эвертона» Рафадль Бенитес планирует продолжать карьеру, сообщает журналист Николо Скира.

62-летний испанец хотел бы вернуться в Англию и возглавить один из клубов АПЛ.

Ранее появлялась информация, что Бенитес входит в число кандидатов на пост главного тренера «Вест Хэма».

15 января сообщалось, что 59-летний Дэвид Мойес в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. «Вест Хэм» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками в 19 матчах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
Рафаэль Бенитес
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