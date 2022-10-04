Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест»

Стив Купер в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает The Telegraph.

По данным источника, 42-летний специалист близок к увольнению, и одним из претендентов на его место является Рафаэль Бенитес. Отмечается, что у испанца хорошие отношения с Ли Чарнли, занимающим в «Ноттингеме» должность советника.

Бенитес ранее уже работал в АПЛ. Он возглавлял «Ливерпуль», «Челси» (исполняющий обязанности главного тренера), «Ньюкасл» и «Эвертон».

«Ноттингем» проиграл пять последний матчей в АПЛ с общим счетом 4:18. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице (4 очка).

В следующем матче «Форест» сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдет 10 октября.