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Сегодня, 07:11

Рафаэль Бенитес может возглавить «Ноттингем Форест»

Анна Горшкова
Корреспондент

Стив Купер в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает The Telegraph.

По данным источника, 42-летний специалист близок к увольнению, и одним из претендентов на его место является Рафаэль Бенитес. Отмечается, что у испанца хорошие отношения с Ли Чарнли, занимающим в «Ноттингеме» должность советника.

Бенитес ранее уже работал в АПЛ. Он возглавлял «Ливерпуль», «Челси» (исполняющий обязанности главного тренера), «Ньюкасл» и «Эвертон».

«Ноттингем» проиграл пять последний матчей в АПЛ с общим счетом 4:18. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице (4 очка).

В следующем матче «Форест» сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдет 10 октября.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/10/03/rafael-benitez-frame-nottingham-forest-job-defeat-pushes-steve/
Футбол
ФК Ноттингем Форест
Рафаэль Бенитес
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