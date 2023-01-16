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Варан — о шансах «МЮ» на чемпионство: «Все возможно. Это долгий и очень трудный путь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о шансах команды на чемпионство в сезоне 2022/23.

«Борьба за чемпионство? Все возможно. Мы просто будем идти от игры к игре. Это долгий и очень трудный путь. В каждом матче нужно прикладывать невероятные физические усилия. Каждая игра по интенсивности напоминает большие матчи в Лиге чемпионов. Ритм очень высокий. Игроки очень хорошо подготовлены физически. Понимаем, как это трудно, но остаемся крепкими и сильными», — приводит слова Варана Goal.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков за 18 туров.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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