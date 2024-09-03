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3 сентября, 23:38

Рахим Стерлинг: «Арсенал» идеально подходит мне»

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Нападающий Рахим Стерлинг прокомментировал свой переход из «Челси» в «Арсенал» на правах аренды.

«Я в восторге. Это тот случай, когда мы припозднились [с переходом], но я на него надеялся. Сейчас я думаю: «Арсенал» идеально подходит мне».

Для меня идеально оказаться в таком футбольном клубе, как этот, где у всех есть голод до побед», — приводит слова Стерлинга официальный сайт лондонского клуба.

В сезоне-2023/24 Стерлинг сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт с синими рассчитан до лета 2027 года.

Всего за карьеру 29-летний вингер провел 379 матчей в АПЛ, забил 123 гола и сделал 63 результативные передачи. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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