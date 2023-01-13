Рахим Стерлинг пропустит около месяца из-за травмы бедра

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает The Athletic.

Вингер «Челси» получил повреждение задней поверхности бедра в матче АПЛ с «Манчестер Сити».

Наиболее вероятно возвращение Стерлинга к матчу «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов, который состоится через месяц, 15 февраля.

Стерлинг стал девятым игроком «Челси», который выбыл с травмой. Различные повреждения также у Нголо Канте, Армандо Брои, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Кристиана Пулишича, Эдуара Менди и Дениса Закарии.