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Сегодня, 17:50

Рахим Стерлинг пропустит около месяца из-за травмы бедра

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает The Athletic.

Вингер «Челси» получил повреждение задней поверхности бедра в матче АПЛ с «Манчестер Сити».

Наиболее вероятно возвращение Стерлинга к матчу «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов, который состоится через месяц, 15 февраля.

Стерлинг стал девятым игроком «Челси», который выбыл с травмой. Различные повреждения также у Нголо Канте, Армандо Брои, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Кристиана Пулишича, Эдуара Менди и Дениса Закарии.

Рахим Стерлинг
ФК Челси
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