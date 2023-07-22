Стерлинг: «Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг высказался о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба.

«Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси». Раньше я много играл против его команд и знал, насколько это сложно. Первый матч под руководством Почеттино? Я наконец вернулся на привычную позицию, где играл долгие годы. Это очень приятно», — заявил Стерлинг на пресс-конференции.

В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.