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Стерлинг: «Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг высказался о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба.

«Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси». Раньше я много играл против его команд и знал, насколько это сложно. Первый матч под руководством Почеттино? Я наконец вернулся на привычную позицию, где играл долгие годы. Это очень приятно», — заявил Стерлинг на пресс-конференции.

В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.

Маурисио Почеттино
Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Челси
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