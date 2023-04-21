Рангник — о Нкунку в «Челси»: «Такой выдающийся игрок в такой команде. Мне больно от этого»

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник высказался о будущем нападающего Кристофера Нкунку.

СМИ сообщали, что футболист заключил предварительное соглашение с «Челси».

«Я слегка принял участие в переходе Кристофера в «Лейпциг». Для меня Нкунку сейчас — один из лучших атакующих полузащитников, который, на мой взгляд, слишком рано решил перейти в «Челси». Вы можете себе представить, что такой выдающийся игрок приходит в клуб, который находится в том состоянии, в котором сейчас находится «Челси»? Лично у меня от этого решения болит сердце. Если бы я был его советником или отцом, я бы сейчас очень волновался», — приводит слова Рангника ZDF.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 28 матчей за «Лейпциг», забил 17 голов и отдал пять результативных передач.