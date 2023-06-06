Рамос посоветовал Кейну перейти в «Реал»

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Бывший защитник «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос порекомендовал нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну перейти в мадридский клуб.
«Гарри Кейн? Мой совет любому игроку — не отказываться от возможности играть за мадридский «Реал». Это особый клуб, знающий, как побеждать», — приводит слова Рамоса Mirror.
Ранее о возможном трансфере форварда в «Реал» неоднократно сообщалось в испанских СМИ.
В нынешнем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.