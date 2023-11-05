Рамос заявил, что в 2014 году он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

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Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал, что он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. На тот момент он выступал за «Реал».
«Да, я был близок к тому, чтобы играть за «Юнайтед». Мой отец — большой поклонник этой команды, но я остался там, где должен, то есть в «Реале». Несмотря ни на что, я по-прежнему восхищаюсь этим клубом, а также Премьер-лигой и игроками, которые в ней выступают, потому что в АПЛ другой темп игры», — цитирует Рамоса AS.
37-летний Рамос играл за мадридский клуб с 2005 по 2021 год. За это время он принял участие в 671 матче, в которых забил 101 гол и отдал 40 ассистов.