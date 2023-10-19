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Рамсдейл: «Я страдаю из-за того, что не играю, но мы с Райей подбадриваем друг друга»

Алина Савинова
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Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о потере места в стартовом составе команды.

«Поскольку подобная ситуация случается впервые, это было трудно. Но независимо от того, играю я или Давид, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб, такую задачу перед нами ставит тренер, и мы должны с этим справиться. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня. И если наступит момент, когда он упадет духом, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его», — приводит The Guargian слова Рамсдейла.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 миллиона фунтов. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 4 матча за лондонскую команду в АПЛ, пропустил 4 мяча и 1 игру отстоял «на ноль». Контракт Рамсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент канониры занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков за 8 туров.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/oct/19/aaron-ramsdale-on-losing-arsenal-place-suffering-and-hurting
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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