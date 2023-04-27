Рангник посоветовал Нагельсманну возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник посоветовал Юлиану Нагельсманну возглавить «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» — интересный клуб во многих отношениях. У «шпор», вероятно, один из самых современных и красивых стадионов в мире на данный момент. У них один из лучших тренировочных центров в мире и Дэниэл Леви, который руководит клубом уже много лет.

Если «Тоттенхэм» действительно хочет заполучить Нагельсманна, думаю, будет важно подписать спортивного директора, который будет ему помогать. Но может получиться очень интересная история. Есть пространство для улучшения, очень большое пространство. И все же это не тот клуб, где от тебя ждут, что ты сразу же займешь первое, второе или третье место", — цитирует Рангника Metro.

Ранее сообщалось о том, что 35-летний Нагельсманн возглавит «Тоттенхэм» летом. Предыдущим клубом специалиста была «Бавария», в которой он работал с июля 2021 года по март 2023 года.