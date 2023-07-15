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Сегодня, 16:40

Рассел Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Рассел Уэстбрук присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба «Лидс».

34-летний баскетболист объявил об этом на спортивно-развлекательном саммите, организованном Sportico. Когда именно Уэстбрук официально инвестировал и насколько велика доля пока неизвестно.

49ers Enterprises приобрел контрольный пакет акций клуба у бывшего владельца Андреа Радриццани. Консорциум заплатил около 213 миллионов за 56 процентов акций «Лидса». Клуб покинул АПЛ по итогам минувшего сезона.

Этим летом Уэстбрук подписал с «Клипперс» новый двухлетний контракт на 8 миллионов долларов. По ходу сезона-2022/23 он выступал за «Лейкерс», но был обменян в «Юту», которая выкупила контракт игрока. После этого защитник ушел в «Клипперс».

Футболист &laquo;Лидса&raquo; Люк Эйлинг расстроен вылетом из&nbsp;АПЛ. Грустная история падения «Лидса». Клуб был украшением АПЛ, а сейчас позорно вылетел — отчасти виноваты американцы

Футбол
БК Лос-Анджелес Клипперс
ФК Лидс
Рассел Уэстбрук
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