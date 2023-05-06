Мэйсон: «У «Кристал Пэлас» сейчас хороший период, и «Тоттенхэму» пришлось нелегко»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (1:0) в 35-м туре АПЛ.

«Временами игра была жесткой и жестокой. У «Пэлас» сейчас хороший период, и нам пришлось нелегко, но мы очень довольны тремя очками и чистой игрой. В этой лиге нелегко сохранять ворота нетронутыми, так что после той недели, которую мы провели, это позитивный момент. Я доволен командой, так как все усердно работали на этой неделе, а без единства мы не победим. Так что хороший день», — приводит слова Мэйсона ВВС.

«Тоттенхэм» прервал четырехматчевую серию без побед и поднялся на шестое место в турнирной таблице (57 очков). «Кристал Пэлас» — 12-й (40 очков).