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Сегодня, 14:56

«Райо Вальекано» заблокировал переход Ираолы на пост главного тренера «Лидса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола не возглавит «Лидс», сообщает Sky Sports.

Руководство испанского клуба заблокировало переход 40-летнего специалиста, несмотря на то, что тот был согласен попробовать свои силы в английской премьер-лиге.

«Лидс» продолжает поиски нового главного тренера и рассмотрит другие кандидатуры, среди которых называют Карлоса Кроберана из «Вест Бромвича».

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками в 21 матче. В понедельник, 6 февраля руководство клуба отправило в отставку Джесси Марша, который был главным тренером команды с 28 февраля 2022 года.

Футбол
ФК Лидс
ФК Райо Вальекано
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