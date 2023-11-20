Райс — о своем трансфере за 116 миллионов евро: «Это не совсем обычное ощущение»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о своей высокой стоимости.

«Я — футболист, которого купили за 116 миллионов. Это не совсем обычное ощущение. Раньше я думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой и не отличаться от других», — приводит журналист и инсайдер Марк Манн-Брайанс слова футболиста в своих соцсетях.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно за 116,6 миллионов евро. Эта сумма стала рекордной для британского футбола.

24-летний полузащитник провел 18 матчей за лондонскую команду, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за 12 матчей.