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Сегодня, 10:14

Райс — о своем трансфере за 116 миллионов евро: «Это не совсем обычное ощущение»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о своей высокой стоимости.

«Я — футболист, которого купили за 116 миллионов. Это не совсем обычное ощущение. Раньше я думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой и не отличаться от других», — приводит журналист и инсайдер Марк Манн-Брайанс слова футболиста в своих соцсетях.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно за 116,6 миллионов евро. Эта сумма стала рекордной для британского футбола.

24-летний полузащитник провел 18 матчей за лондонскую команду, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за 12 матчей.

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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