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Сегодня, 21:55

Райс – о ничьей «Арсенала» с «Челси»: «Это был хороший камбэк»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о матче против «Челси» (2:2) в 9-м туре АПЛ.

«Первый тайм для нас был худшим в этом сезоне с точки зрения ошибок. Но надо отдать должное «Челси», их тренер (Маурисио Почеттино – прим.) сказал, что им не везло в этом сезоне, и они усложнили нам задачу.

Нелегко играть сердцем и проявить характер, когда проигрываешь со счетом 0:2. Нужно бороться, иметь нужный настрой, подталкивать партнеров вперед и быть уверенным, что каждый продолжает верить в успех. Это был хороший камбэк», – цитирует Райса BBC.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Брентфорд», а «Арсенал» дома сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 28 октября.

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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