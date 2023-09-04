Райс считает, что «Арсенал» хорошо начал сезон

Сегодня, 06:08
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс оценил победу команды в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).
«Манчестер Сити» выиграл четыре матча из четырех. Мы не могли допустить еще одну осечку, иначе отстали бы от них уже на пять очков. Мы должны были победить. Начало сезона можно назвать хорошим», — цитирует Райса BBC Sport.
«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
9
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
10
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|3 : 1
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|3 : 2
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|3 : 0
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1