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Сегодня, 11:03

Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Деклан Райс после ухода из «Вест Хэма» попрощался с клубом и болельщиками.

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде, включая ту ночь в Праге. Также в «Вест Хэме» я вырос как человек, как игрок и как капитан. С самого первого момента, как я стал капитаном команды, я не чувствовал ничего, кроме гордости и страсти. Вишенкой на торте для меня в роли капитана стала победа в Лиге конференций.

Моя связь с фанатами значит очень многое для меня и моей семьи. Вы обращались с нами как со своими с того дня, как я приехал. Спасибо. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

Ранее «Вест Хэм» объявил об уходе Райса за рекордную для Англии сумму. Сообщалось, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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