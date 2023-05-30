«Реал» будет бороться за Кейна, если Бензема покинет команду

«Реал» попытается подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, если Карим Бензема летом покинет команду, сообщает COPE.

Ранее сообщалось, что клуб планирует обойтись подписанием недорогого форварда, чтобы иметь возможность пригласить звездного игрока в 2024 году, но теперь планы мадридцев могут измениться. Это связано с потенциальным уходом Бензема, который планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Если фраццуз решит уйти, приоритетной целью «Реала» станет Кейн, на трансфере которого настаивает Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.