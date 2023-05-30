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Сегодня, 15:16

«Реал» будет бороться за Кейна, если Бензема покинет команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» попытается подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, если Карим Бензема летом покинет команду, сообщает COPE.

Ранее сообщалось, что клуб планирует обойтись подписанием недорогого форварда, чтобы иметь возможность пригласить звездного игрока в 2024 году, но теперь планы мадридцев могут измениться. Это связано с потенциальным уходом Бензема, который планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Если фраццуз решит уйти, приоритетной целью «Реала» станет Кейн, на трансфере которого настаивает Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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