«Реал» готов предложить «Ливерпулю» 87 миллионов евро за Трент-Александер Арнольда

24 марта, 18:18
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент-Александер Арнольд может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает The Sun.
По данным источника, мадридский клуб готов заплатить 87 миллионов евро за покупку футболиста.
«Ливерпуль» не планирует отпускать игрока своей академии. Однако футболист пока не договорился о продлении соглашения. Контракт защитника истекает в следующем году.
«Ливерпуль» может согласиться на условия «Реала», если переговоры по контракту зайдут в тупик, чтобы не расставаться с Арнольдом бесплатно через год.
25-летний англичанин провел 21 матч в АПЛ, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.